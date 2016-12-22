Саакашвили сравнил разгон митинга у Рады с тасканием его за волосы

​Экс-губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил​» («Движение новых сил») Михаил Саакашвили сравнил силовой разгон своих сторонников у Верховной рады Украины с «тасканием его за волосы». Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Эта брутальность против мирного протеста не только неоправданна, но и четко показывает намерения у [президента Украины Петра] Порошенко и [главы МВД Арсена] Авакова. Они хотят показать, что они сильны. Это из той же оперы, что меня таскали за волосы, выкидывали из страны, как обращались с ветеранами и неугодными людьми в регионах», — сказал Саакашвили.

Лагерь сторонников Саакашвили и других политических организаций, включая «Батькивщину» и националистов, напротив здания Верховной рады был разогнан силовиками 3 марта. При его демонтаже были найдены гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Полиция задержала около 100 активистов. Лагерь находился на улице Грушевского напротив украинского парламента с ноября 2017 года. Собравшиеся там под руководством Саакашвили требовали проведения антикоррупционных преобразований и избирательной реформы, а также грозили действующему президенту Украины Петру Порошенко импичментом.

Сам Саакашвили, лишенный летом 2017 года украинского гражданства и прорвавшийся в страну в сентябре, был в середине февраля 2018 года депортирован с Украины в Польшу под предлогом нарушения миграционного законодательства. Политику запрещен въезд на Украину в течение трех лет.