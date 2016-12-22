На северо-востоке Лондона произошел взрыв
Общество, 04 мар, 17:51
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На северо-востоке Лондона произошел взрыв
В районе Гарольд-Хилл на северо-востоке Лондона произошел взрыв, говорится в сообщении полиции столицы Великобритании в Twitter.
«Сотрудники полиции вместе с оперативными службами в настоящий момент находятся на месте происшествия на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд-Хилл после поступивших сообщений о взрыве. Причины неизвестны, но в данный момент не трактуются как связанные с терроризмом», — сообщает лондонская полиция.
Cообщения о возможных раненых проверяются. Водителям и пешеходам рекомендуется избегать район взрыва.
The Guardian сообщает, что доступ к месту происшествия оцеплен полицией.