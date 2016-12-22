В районе ​Гарольд-Хилл на северо-востоке Лондона произошел взрыв, говорится в сообщении полиции столицы Великобритании в Twitter.

«Сотрудники полиции вместе с оперативными службами в настоящий момент находятся на месте происшествия на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд-Хилл после поступивших сообщений о взрыве. Причины неизвестны, но в данный момент не трактуются как связанные с терроризмом», — сообщает лондонская полиция.

Cообщения о возможных раненых проверяются. Водителям и пешеходам рекомендуется избегать район взрыва.

The Guardian сообщает, что доступ к месту происшествия оцеплен полицией.