ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Астори‍

Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования по поводу смерти итальянского футболиста Давиде Астори. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

«Мысли ФИФА вместе с руководителями, тренерами и персоналом, теми, кто знал и уважал Давиде во время его карьеры в итальянском футболе. Мы также выражаем наши глубокие соболезнования семье Астори», — говорится в сообщении.

Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина», защитник Давиде Астори был найден мертвым 4 марта в гостинице накануне матча против «Удинезе». Футболист скончался во сне. Ему был 31 год. Матч «Удинезе» — «Фиорентина», намеченный на 4 марта, отменили.

Астори начал карьеру в «Милане» на молодежном уровне. В высшем дивизионе чемпионата Италии он дебютировал в составе «Кальяри», куда попал в 2008 году. В 2014 году «Кальяри» отдал Астори в аренду «Роме». С 2015 года — «Фиорентине», которую Астори не покидал вплоть до своей кончины.