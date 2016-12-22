В Израиле два солдата и полицейский получили травмы после наезда джипа
Общество, 04 мар, 14:53
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В Израиле два солдата и полицейский получили травмы после наезда джипа
В израильском городе Акко на севере страны два военнослужащих и один полицейский получили травмы после того, как на них преднамеренно наехал джип. Об этом сообщает газета Haaretz.
Отмечается, что сначала водитель джипа сбил полицейского возле городского рынка, а затем поехал в сторону железнодорожной станции, где наехал на двух израильских солдат. Военнослужащие открыли огонь по машине и ранили водителя, он госпитализирован в критическом состоянии. В настоящий момент полиция устанавливает все причины произошедшего, мотивы мужчины выясняются.