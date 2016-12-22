В Израиле два солдата и полицейский получили травмы после наезда джипа

В израильском городе Акко на севере страны два военнослужащих и один полицейский получили травмы после того, как на них преднамеренно наехал джип. Об этом сообщает газета Haaretz.

Отмечается, что сначала водитель джипа сбил полицейского возле городского рынка, а затем поехал в сторону железнодорожной станции, где наехал на двух израильских солдат. Военнослужащие открыли огонь по машине и ранили водителя, он госпитализирован в критическом состоянии. В настоящий момент полиция устанавливает все причины произошедшего, мотивы мужчины выясняются.