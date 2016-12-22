В Цумадинском районе Дагестана ввели режим контртеррористической операции

В Цумадинском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

«Режим введен в 04:00 мск воскресенья», — отметил представитель штаба. В настоящее время силовики разыскивают боевиков, до отмены режима КТО в районе будут действовать специальные ограничения для жителей.

В середине февраля в Унцукульском районе Дагестана правоохранители ликвидировали террориста во время КТО.

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