В московских аэропортах из-за снегопада задержано и отменено 52 рейса

Число задержанных и отмененных из-за снегопадов авиарейсов в аэропортах Москвы достигло 52. Эта информация следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 9:40 мск, в аэропорту Шереметьево задержано 24 рейса. В Домодедово задержано девять и отменено 14 рейсов, во Внуково задержано три рейса и два отменено.

Накануне МЧС предупреждало, что сильный снегопад и метель в Москве могут идти в течение суток 4 марта. Также о снегопадах и потеплении в выходные москвичей предупреждали синоптики. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, к началу следующей недели температура вновь опустится до минус 20 градусов.

Эта зима в Москве стала самой влажной с начала XXI века и второй за всю историю метеонаблюдений в столице, заявлял в феврале специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Всего за зиму выпало около 218 мм осадков — 163% нормы. Леус также отмечал, что существенных осадков до конца зимы в Москве ждать не стоит.