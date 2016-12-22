Морозы и снегопады обошлись Великобритании в $1,4 млрд в сутки

Морозы и снегопады прошедшей недели принесли ущерб экономике Великобритании в размере не менее $1,38 млрд. Об этом сообщает издание The Observer.

«Экстремальные погодные условия оказали наибольшее влияние на строительную промышленность, которая, по мнению экспертов, может потерять до £2 млрд ($2,7 млрд. — РБК) в течение трех дней», — сообщает издание.

Еженедельник отмечает, что ВВП может снизиться в первом квартале 2018 года, сократив вдвое ожидаемый рост с 0,4 до 0,2%. К такому итогу могут привести многочисленные сбои и отмены железнодорожных перевозок и участившиеся ДТП. В первую очередь, по данным The Observer, это коснется транспортных сетей и предприятий розничной торговли.

Из-за вызванных непогодой транспортных проблем в стране «непривычно опустели» магазины, кафе, театры и другие объекты досуга.

Тяжелые погодные условия появились в Великобритании после прихода мощного холодного фронта под названием «Сибирский» или «Зверь с Востока». Фронт привел к резкому снижению температур, в результате чего прошедшая неделя грозит стать самой «дорогостоящей» для Соединенного Королевства с 2010 года.