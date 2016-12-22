Пассажирский Boeing сел в Домодедово с лопнувшим колесом

Фото: Telegram-канал Следственного комитета России

Пассажирский Boeing 737 рейса Барселона — Москва сел в столичном аэропорту Домодедово с поврежденным шасси. Об этом сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.

«В 21:20 в Домодедово произвел посадку Boeing 737, на борту которого находились 134 пассажира и шесть членов экипажа», — сказано в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиационных службах, у лайнера лопнуло колесо при посадке.



