В ХМАО четвероклассник ударил в живот ножом семиклассницу

В школе города Советского Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) четвероклассник ударил ножом в живот ученицу седьмого класса. Об этом сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

Конфликт между детьми произошел в одном из дворов города Советского, в ходе развития которого мальчик ударил 13-летнюю девочку ножом в область живота, причинив ей ранение. Девочке была оказана медицинская помощь, ее здоровью ничего не угрожает. Управление СКР по ХМАО возбудило уголовное дело по п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, совершенных в отношении малолетнего, с применением оружия).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В середине февраля в Башкирии девятиклассник ударил ножом одноклассника, вымогавшего у него 100 рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство с применением насилия). Нападавший ранее состоял на учете в полиции.