В Москве задержали двух женщин за попытку продажи девушки в рабство

Полиция Москвы задержала двух женщин при попытке продать девушку в рабство за 1,5 млн руб. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Следственного комитета России (СКР).

​По версии следствия, две женщины 1 марта на территории столичного аэропорта Домодедово продали девушку 1999 года рождения в рабство «с целью сексуальной эксплуатации третьими лицами» за пределами России. В СКР отметили, что покупатель был найден через социальные сети. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127.1 УК РФ (незаконное лишение свободы).

В сентябре 2017 года Международная организация труда и австралийская неправительственная организация Walk Free Foundation предоставили отчет, согласно которому около 25 млн человек принуждаются к труду. По данным экспертов, государственные органы по всему миру принуждают к труду 4,1 млн человек, еще 16 млн заставляют работать компании или частные лица.

Кроме того, более 15 млн человек вынуждены жить в браках, которые были заключены вопреки их воле. Еще около 4,8 млн человек (99% из них женщины) насильно вовлечены в секс-индустрию.