В театре Моссовета опровергли уход Домогарова из труппы

Народный артист России Александр Домогаров отказался комментировать свое заявление об уходе из театра имени Моссовета. Об этом он написал в Facebook.

​«Больше ничего писать не буду, следите за реальными событиями, а не за словами», — заявил актер.

Директор по связям с общественностью театра имени Моссовета Татьяна Горина в разговоре с РБК опровергла информацию об уходе Домогарова, назвав его заявление «мыслями вслух». «Ну написал человек, бывает. Никто его со спектаклей не снимал, он играет и будет играть, впереди гастроли. Бывают мысли вслух, вот он поделился ими в соцсетях», — сообщила она.

Ранее 3 марта «РИА Новости» со ссылкой на пост Домогарова в Facebook сообщили о его намерении уйти из театра в связи со «снятием со всех спектаклей». Позже эта запись была удалена.

Домогаров работает в театре им. Моссовета с 1995 года. На сегодняшний день занят в трех спектаклях: «Вишневый сад», «Три сестры» и «Дядя Ваня». В двух последних является единственным исполнителем роли, без второго состава.