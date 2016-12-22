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Путин поздравил болгар с годовщиной освобождения от османского ига
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Путин поздравил болгар с годовщиной освобождения от османского ига
Политика, 03 мар, 10:55
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Путин поздравил болгар с годовщиной освобождения от османского ига

Президент Владимир Путин поздравил главу Болгарии Румена Радева и болгарский народ с 140-й годовщиной освобождения страны от османского ига. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин пожелал Радеву крепкого здоровья и успехов, а также благополучия и процветания болгарскому народу. «В эти дни мы вспоминаем о подвигах русских воинов и болгарских ополченцев, плечом к плечу сражавшихся на Шипке и под Плевной. Благодаря их мужеству, стойкости и самоотверженности была восстановлена древняя болгарская государственность», — указывается в телеграмме.

Президент отметил общие исторические традиции двух народов, «прочные узы» дружбы и взаимовыручки, а также культурную и духовную близость Болгарии и России. Путин также выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил своего болгарского коллегу Бойко Борисова с национальным праздником. «Мы по праву гордимся подвигом русских воинов и болгарских ополченцев, сражавшихся за свободу и независимость Болгарии. Бои на Шипке и под Плевной стали частью нашей общей истории, которую мы должны бережно хранить», — отметил Медведев в поздравительной телеграмме.

Он также выразил уверенность, что совместная работа по правительственной линии укрепит российско-болгарские отношения и создаст условия для продвижения новых совместных проектов.

Болгария входила в состав Османской империи с 1396 по 1878 год. После Русско-турецкой войны 1877–1878 годов был подписан Сан-Стефанский мирный договор, согласно которому Болгария стала независимым государством.

Теги: Владимир Путин , Болгария , поздравление , Дмитрий Медведев
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