Германия выдала России обвиняемого в похищении главы нефтекомпании

Правоохранительные органы Германии выдали России бывшего жителя Чечни Ломали Нукаева, обвиняемого в похищении в 1998 году главы нефтекомпании, говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.

«В период с мая 1998-го по февраль 2000 года Нукаев с подельниками незаконно похитили гражданина Российской Федерации и удерживали его на территориях Азербайджанской Республики, а затем Северо-Кавказского федерального округа. К потерпевшему применяли насилие и запугивали. За освобождение своего заложника преступники требовали $5 млн США», — сообщили в Генпрокуратуре.

Как уточняет «РИА Новости», Ломали Нукаев и его вооруженные подельники совершили похищение главы нефтекомпании в Баку из арендованной им квартиры.

Освободить жертву похитителей удалось в 2000 году в результате спецоперации. Подельников Нукаева задержали и осудили, однако сам он сумел скрыться во время рассмотрения дела в суде. В 2014 году производство по его делу было приостановлено, а похититель — объявлен розыск. Мера пресечения для Нукаева была заочно изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Новые сведения о судьбе исчезнувшего Нукаева поступили российским следователям в 2017 году из Германии. В сентябре немецкие правоохранительные органы смогли задержать его на территории страны. Россия немедленно направила в Берлин запрос о его выдаче. При этом, как отметили в Генпрокуратуре, обвинения в похищении (ст. 126 УК РФ) с Нукаева пришлось снять из-за истечения срока давности. Однако его уголовное преследование по обвинениям в вымогательстве продолжается.