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ИТ-подрядчик МВД прокомментировал арест своего акционера
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ИТ-подрядчик МВД прокомментировал арест своего акционера
Технологии и медиа, 02 мар, 17:14
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ИТ-подрядчик МВД прокомментировал арест своего акционера

В компании AT Consulting, акционер и гендиректор которой Сергей Шилов вчера был отправлен Басманным судом под арест на два месяца, заявили, что ИТ-система МВД, проблемы с функционированием которой легли в основу уголовного дела против топ-менеджера, работает исправно.

«Система, которая следствием характеризуется как «несделанная», ежедневно используется сотнями тысяч полицейских по всей стране, а миллионам граждан с ее помощью стабильно и качественно оказываются госуслуги. В моем понимании, это единственный заслуживающий доверия критерий оценки любого проекта. Получается, что человека, который вложил свой талант и профессионализм в ее создание, берут под стражу как социально опасного, — заявил РБК старший партнер и член правления AT Consulting Алексей Думнов. — Все это крайне мало соотносится с принципами «диджитализации» (цифровизации. — РБК) экономики, которые активно поддерживают президент и правительство России, и, мягко сказать, не помогает развитию высокотехнологичной ИТ-отрасли в нашей стране».

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Шилов был задержан сотрудниками ФСБ 28 февраля, сообщила газета «Коммерсантъ». Ему предъявили обвинение в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями (ст. 33 и 285 УК). Топ-менеджер, по данным издания, проходит обвиняемым по уголовному делу, в рамках которого в октябре 2017 года был арестован временно исполняющий обязанности начальника научно-производственного объединения «Спецтехника и спецсвязь» МВД (СТиС) Андрей Нечаев. По версии следствия, Нечаев преждевременно принял и оплатил работы на 1,4 млрд руб. по созданию интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД, хотя сама система была не доделана, писал «Коммерсантъ».

В пресс-службе AT Consulting заявили, что избранная Сергею Шилову судом мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца «является неприемлемой», адвокаты топ-менеджера готовят апелляцию. «Хотелось бы отметить, что до настоящего времени к AT Consulting не было предъявлено ни одной претензии по существу выполненных работ. Мы гордимся нашими проектами, а качество работы характеризуется количеством пользователей информационных систем, которые мы разрабатывали или внедряли», — заявили в пресс-службе компании.

Теги: арест , IT-компания , ФСБ , МВД РФ
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