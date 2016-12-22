На Кубани возбудили дело после смерти двух человек в ДТП с автобусом

В Темрюкском районе Кубани было возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса, пассажирской «Газели» и легкового автомобиля, в результате которого пострадали пять человек и двое погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 5 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — уточнили в пресс-службе.

Ранее, 2 марта, стало известно, что в районе поселка Сенной в Краснодарском крае произошло столкновение автобуса Scania, пассажирской «Газели» и легкового автомобиля Chery. Авария произошла около 6:40. Водитель Chery и пассажир «Газели» погибли на месте.