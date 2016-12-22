Разработчик Angry Birds ушел в отставку

Глава игрового подразделения финской компании по разработке компьютерных игр Rovio Вильгельм Тат покинет должность. Об этом сообщается на сайте компании.

«Я хочу сердечно поблагодарить Вильгельма за его работу и развитие игрового бизнеса Rovio. Благодаря его лидерству мы значительно увеличили доходы и рентабельность бизнеса, а также собрали несколько лучших игровых команд. Мы будем продолжать расширять возможности наших студий», — прокомментировала уход Тата генеральный директор Rovio Кати Леворанта.

В сообщении говорится, что Вильгельм Тат принял решение покинуть свой пост по личным причинам. Временно его обязанности возьмет на себя Леворанта.

«После 3,5 поразительных лет, работая с лучшими игровыми командами в мире, пришло время двигаться дальше. Я никогда не забуду этот опыт и знания, которые я получил в качестве главы компании. Я хочу поблагодарить Rovio, совет директоров и, прежде всего, всю игровую команду», — приводятся слова Тата на сайте компании.

В 2009 году Rovio выпустила игру Angry Birds. С тех пор серия игр была скачена более миллиарда раз, четверть из которых приходится на платные версии. Angry Birds стала самой продаваемой игрой в App Store.