В саратовском штабе Навального рассказали об обысках

В саратовском штабе оппозиционера Алексея Навального полицейские проводят обыски. Об этом РБК сообщил координатор штаба Михаил Мурыгин. По его словам, это шестой визит сотрудников правоохранительных органов за последнюю неделю.

«В прошлый четверг и в пятницу полиция была в общей сложности четыре раза», — рассказал он. «Вчера меня забрали со словами, что это добровольно, но если не пойду, ко мне применят физическую силу. Сегодня проводят осмотр, и мы прекрасно понимаем, что будет изъятие», — добавил Мурыгин.

Основанием для осмотра, по словам координатора, стало заявление некоего человека, получившего агитационную листовку и «несогласного с ее содержанием».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Саратовской области.

22 февраля суд арестовал на 30 суток главу штаба Навального Леонида Волкова за повторное нарушение порядка организации митингов.