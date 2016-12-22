В Голливуде установили статую Вайнштейна на «диване для кастинга»

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В Голливуде в преддверии церемонии вручения кинопремии «Оскар» появилась статуя продюсера Харви Вайнштейна на «диване для кастинга». Об этом сообщает Hollywood Reporter.

«Золотая» статуя в натуральную величину изображает продюсера, сидящего на диване в пижаме и халате. В правой руке у него статуэтка «Оскара».

Монумент расположен недалеко от зала, где будет проходить церемония вручения премии. Его авторы — стрит-арт художники Plastic Jesus и Джошуа Монро, также известный как Ginger. Они рассказали, что на создание скульптуры ушло два месяца. Диван и вся композиция в целом, по их словам, воплощает «методы и практики» крупных голливудских дельцов. По словам художников, статуя воплощает темную сторону шоу-бизнеса.

Осенью 2017 года The New York Times опубликовала расследование о голливудском продюсере Харви Вайнштейне. В статье говорилось, что он в течение трех десятилетий домогался актрис. Это спровоцировало волну обвинений в адрес других продюсеров, режиссеров, актеров и музыкантов.