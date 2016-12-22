Медведев поздравил модельера Вячеслава Зайцева с 80-летием

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил модельера Вячеслава Зайцева с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Вас знают как выдающегося кутюрье и талантливого художника, который не просто открыл русский стиль всему миру, но и покорил самые престижные подиумы и самую требовательную публику. Вы не следуете моде, а создаете ее. Каждый показ ваших ярких и оригинальных коллекций становится настоящим праздником элегантности и безупречного стиля», — говорится в поздравлении Медведева.

Премьер-министр отметил в творчестве модельера бережное отношение к русскому фольклору и национальным традициям.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове. Окончил Московский текстильный институт. В 1967 году Зайцев получил Гран-при за платье под названием «Россия» на Всемирном фестивале моды в Москве. Зарубежная пресса присвоила ему имя «Красный Диор».

В 1996 году Зайцев стал президентом ОАО «Московский дом моды Зайцева». Под его руководством начали работать Лаборатория моды и Агентство моделей. Самые известные коллекции модельера: «1000-летие Крещения Руси» в 1987–1988 годах (Париж, Нью-Йорк), «Русские сезоны в Париже» в 1988 году, женская одежда из отечественных тканей в 1990 году (Токио, саммит «Пять выдающихся художников моды мира»).