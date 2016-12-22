Российские военные рассказали о голодающих жителях Восточной Гуты

У жителей находящейся под контролем боевиков Восточной Гуты заканчиваются запасы продуктов и предметов первой необходимости. Об этом заявил начальник отдела переводчиков Центра по примирению Александр Масленников, передает ТАСС.

По его словам, накануне центр открыл горячую линию для жителей города. За сутки операторы получили более 30 сообщений с жалобами на отсутствие медицинской помощи, воды, пищи и электричества. Некоторые горожане рассказали, что пытались подкупать боевиков, чтобы получить возможность покинуть Восточную Гуту.

«В наш адрес поступили жалобы также о том, что боевики завысили цены на предметы первой необходимости, а также на продукты питания в десятки раз. У людей нет возможности нормально питаться, и многие готовы пойти на то, чтобы начать питаться бродячими животными», — рассказал он. Масленников добавил, что из-за отсутствия электричества многим приходится использовать вместо топлива одежду и обувь.

Ранее 2 марта «Интерфакс» сообщил о начале очередной гуманитарной паузы в Восточной Гуте.

Гуманитарные паузы с 9:00 до 14:00 по местному времени (10:00–15:00 мск) ежедневно введены в Восточной Гуте с 27 февраля. 1 марта в Центре по примирению рассказали, что жители обращаются за помощью к правозащитникам.