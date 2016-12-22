В Пентагоне пожаловались на недофинансирование гиперзвуковых ракет

США недостаточно финансируют работу по созданию гиперзвуковых ракет. Об этом на пресс-конференции заявил глава управления перспективных оборонных исследований Пентагона (DARPA) Стивен Уолкер, передает ForeignPolicy.com.

На вопрос, получают ли исследователи достаточно средств, он ответил: «Я бы сказал, нет».

Комментируя цифры недавно принятого оборонного бюджета, Уолкер сказал, что там указаны действительно большие крупные суммы, однако они предназначены в основном для увеличения количества летных испытаний и создания рабочих прототипов. Для работ в области гиперзвуковых ракет, по его словам, больше нужны инвестиции в инфраструктуру.

1 марта президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию рассказал о новых видах оружия, разработанных в России, в том числе о гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе «Кинжал» и гиперзвуковых комплексах «Авангард», способных преодолеть все системы ПРО.

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что эта информация стала новой для США и связала рассказ о вооружении с приближающимися выборами.