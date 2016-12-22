В центре Санкт-Петербурга произошел пожар в историческом здании

В шестиэтажном доме на Петроградской стороне Санкт-Петербурга произошел пожар. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в доме 21 по улице Куйбышева около 1:56. Загорелась кровля в офисном здании 100 кв. м. К 4:25 пожар был локализован. О пострадавших не сообщалось.

В соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы опубликовали фото и видео пожара. По их свидетельствам, на доме сгорел и обрушился шпиль.

На момент написания заметки борьба с огнем продолжалась. В тушении пожара приняли участие 14 единиц техники и 58 человек личного состава.

Доходный дом Ф.И. Танского по адресу: ул. Куйбышева, 21, построен архитектором К.В. Бальди в стиле модерн в 1912 году. Сейчас он занят как жилыми, так и офисными помещениями.