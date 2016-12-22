В Санкт-Петербурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

В пятиэтажном доме во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе петербургского ГУ МЧС.

«В 19:14 поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме на Бухарестской улице, 72к2. На втором этаже в квартире открытое горение. Данные по пострадавшим и эвакуированным уточняются», — сказали в ведомстве.

«Эта версия проверяется. Пока преждевременно говорить», — сказала сотрудница МЧС на вопрос о том, был ли вызван пожар взрывом бытового газа.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел в квартире площадью 40 кв. м. В ведомстве отметили, что к 19:46 возгорание было локализовано. В тушении принимают участие шесть единиц техники и 22 человека.

Портал «Невские новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что перед пожаром был слышен сильный хлопок.