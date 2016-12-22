В Гидрометцентре назвали дату прихода в Москву климатической весны

Наступление климатической весны в московском регионе произойдет в конце марта, сказал РБК директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Тот случай, когда придется подождать. В начале марта переход через ноль (наступление климатической весны) происходит крайне редко. Март в принципе зимний месяц», — отметил он.

По словам Вильфанда, нерастаявший снег мешает прогреву почвы, что, в свою очередь, повысило бы температуру воздуха. «Средняя дата устойчивого перехода температуры через ноль — 28 марта. Ночные температуры еще, возможно, будут отрицательными», — подчеркнул синоптик.

Он пояснил, что низкие температуры в конце февраля также не способствуют скорому наступлению климатической весны. «В начале марта нужно рассчитывать на душевное тепло, а не на атмосферное», — заключил Вильфанд.

Как сообщается на сайте Росгидрометцентра, в четверг, 1 марта, температура воздуха в Москве составляет от минус девяти до минус 11 градусов. В пятницу, 2 марта, ожидается от минус восьми до минус десяти градусов. В столице ожидается переменная облачность с небольшим снегом и гололедицей.

В Росгидрометцентре рассказали РБК, что до 6 марта в Москве среднесуточные температуры будут ниже нормы на 7–8 градусов. Потепление придет к 8 марту, но оно будет кратковременным.