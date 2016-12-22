«Газпром» в феврале поставил рекорд по экспорту газа в дальнее зарубежье

«Газпром» в феврале 2018 года доставил в дальнее зарубежье максимальный для этого месяца объем газа за всю историю поставок, а именно 17,4 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.



Февральские экспортные показатели на 6,8% или на 1,1 млрд куб. м. больше показателей февраля 2017 года. Так, экспорт газа в Германию вырос на 8,5% по сравнению с февралем прошлого года, в Австрию — на 115,8%, в Нидерланды — на 146,8%.

В компании отметили, что «Газпром» в течение восьми дней устанавливал новые исторические максимумы суточных поставок газа, и в среду, 28 февраля, компания поставила абсолютный рекорд, экспортировав 699,3 млн куб. м.

Также в феврале увеличился объем реализации газа и на российском рынке. По предварительным данным, были поставлены 30,5 млрд куб. м, что выше февральских показателей предыдущих пяти лет.

В начале февраля сообщалось, что доля «Газпрома» на европейском газовом рынке в 2017 году составила 34,7%, что является рекордом. Как полагают зарубежные эксперты, к 2035 году этот показатель может вырасти до 41%. В 2017 году «Газпром» поставил в дальнее зарубежьем 194,4 млрд куб. м, что на 8,4% больше чем в 2016 году.