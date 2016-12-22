Экс-глава UBS в России займется блокчейном

Инвестбанкир, покинувшая UBS в ноябре прошлого года, возглавит наблюдательный совет разработчика и интегратора блокчейн-решений ICONIC. Титова верит, что блокчейн может повторить судьбу интернета и стать масштабным явлением

Бывший председатель правления UBS в России Елена Титова станет главой наблюдательного совета компании ICONIC, которая специализируется на разработке и интеграции блокчейн-решений, говорится в поступившем в РБК сообщении ICONIC. На новом посту Титова будет курировать вопросы стратегии, развития бизнеса и взаимоотношений с крупными корпоративными заказчиками.

«У меня сложилось впечатление, что технология распределенного реестра — это инфраструктура, которая будет развиваться подобно тому, как развивался в свое время интернет. Возможно, блокчейн станет явлением меньшего масштаба, но все-таки похожим по своей важности. Поэтому я и приняла решение присоединиться к этой команде», — пояснила РБК Титова.

ICONIC — это российская компания, которая занимается разработкой приложений на основе блокчейн-технологии для различного рода отраслей, уточнила Титова, и непосредственно с криптовалютами компания работать не будет. «Мы будем создавать инфраструктуру для крипторынка. Например, один из наших проектов — это организация качественной криптобиржи», — рассказала Титова, не раскрывая подробностей проекта.

Елена Титова более 20 лет проработала в крупнейших иностранных инвестбанках, начав карьеру в 1990-е в Goldman Sachs в Нью-Йорке и Лондоне. После этого руководила операциями Goldman Sachs в России и СНГ. В 2006 году Титова перешла в российскую «дочку» Morgan Stanley, где с 2009 по 2012 год занимала должность президента и председателя правления банка. Оттуда инвестбанкир ушла руководить подконтрольным «Роснефти» Всероссийским банком развития регионов (ВБРР), но уже в следующем году покинула банк. В марте 2014 года она возглавила российское подразделение UBS, где работала до ноября 2017 года.

В качестве независимого директора Титова была членом советов директоров «Совкомфлота», «Россетей» и СУЭКа. 21 декабря 2017 года она вошла в состав наблюдательного совета санируемого банка «ФК Открытие».