РПЦ завела аккаунт в Instagram для «неформальных фото» с патриархом

У Патриарха Московского и всея Руси Кирилла появился аккаунт в Instagram — «День патриарха». Там будут размещаться «неожиданные и неформальные моменты» его ежедневного служения, фотографии и видеоролики. Об этом сообщает «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова.

«Не все фотографии и видео входят в альбомы на официальном сайте Московской патриархии, многие моменты служения патриарха остаются за кадром», — пояснил он.

https://www.instagram.com/p/BfxewrUF-Er/?taken-by=dayofpatriarch

В 2015 году заработал официальный аккаунт патриарха во «ВКонтакте». На данный момент на него подписаны 414 тыс. пользователей. Аккаунт патриарха в Facebook имеет более 26,5 тыс. подписчиков.

На последнем Архиерейском соборе в ноябре 2017 года патриарх назвал соцсети «такой же реальностью нашего времени, как телевидение или радио». По его мнению, было бы ошибкой пренебрегать этой реальностью.

В октябре 2016 года патриарх Кирилл на встрече с участниками международного фестиваля «Вера и слово» в Москве призвал «не терять голову» в погоне за «лайками». Патриарх также призвал присутствующих в виртуальном пространстве верующих не растрачивать внутренний потенциал на «шумы» и пустые слова.

На выступлении в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре в августе 2016 года патриарх Кирилл отметил, что сейчас даже в монастыре «невозможно укрыться от информационного потока, наполняющего всю Землю».