AliExpress запустил собственную соцсеть и «биржу блогеров» в России

Китайская торговая площадка AliExpress 1 марта запустила в России собственную социальную сеть для клиентов «Клуб шопоголиков» и «биржу блогеров» AliExpress Connect, сообщили газете «Коммерсантъ» в компании.

По словам представителя площадки, в России соцсеть будет интегрирована в мобильное приложение AliExpress, так как более 60% всех заказов проходят через эту платформу. Блогерам на бирже AliExpress Connect предлагается записывать обзоры на товары, гонорар будет обозначен заранее. Для сотрудничества с биржей у блогера должно быть не менее 5 тыс. подписчиков, в том числе в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook и Twitter.

«Пользовательский контент помогает существенно нарастить продажи, именно поэтому продавцы и раньше пытались наладить взаимодействие с крупными блогерами», — заявил газете директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский. Он отметил, что интерфейс мобильного приложения компании «все больше трансформируется в ленту соцсети не только с товарными предложениями, но и с обзорами товаров и редакционным контентом».

В начале февраля представитель AliExpress сообщал РБК, что площадка намерена запустить в России собственный суббренд «Лоукостер». Речь идет о дискаунтере, который специализируются на товарах стоимостью до 600 руб. Бренд рассчитан на молодую «малобюджетную» аудиторию и будет запущен в мобильном приложении компании.