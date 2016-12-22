СКР завел дело после гибели трех человек при пожаре в Приамурье

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в городе Сковородино. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СКР по Амурской области.

Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля, тогда загорелся двухэтажный жилой дом по улице Заречной. Жертвами стали двое мужчин 1967 и 1972 годов рождения, а также 50-летняя женщина.

По данным ГУ МЧС России по Амурской области, пожар был потушен в течение 23 минут после прибытия спасателей на место происшествия. В ликвидации последствий пожара принимали участие два боевых расчета городской пожарно-спасательной части.

Причины возгорания устанавливаются, на месте происшествия работают следователи.