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В США трем мусульманкам заплатят по $60 тыс. за требование снять хиджаб
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В США трем мусульманкам заплатят по $60 тыс. за требование снять хиджаб
Общество, 01 мар, 04:16
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В США трем мусульманкам заплатят по $60 тыс. за требование снять хиджаб

Власти Нью-Йорка выплатят трем мусульманкам по $60 тыс. компенсации, после того как полиция вынудила их снять хиджаб после задержания. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на документы суда.

По словам представителя юридического отдела администрации Нью-Йорка Кимберли Джойс, решение по судебным спорам было принято «в интересах всех вовлеченных сторон».

Первый инцидент произошел в 2012 году, когда ученицу средней школы задержали по обвинению в оскорблении. В полиции потребовали, чтобы девушка сняла хиджаб для протокольной съемки, однако она отказалась это сделать, тогда ее вынудили выполнить требование правоохранителей.

Второй инцидент произошел в 2015 году, когда мусульманку вынудили снять хиджаб в полицейском участке Бруклина, хотя она заявила, что не может этого сделать из-за присутствия посторонних мужчин. В том же году еще одну мусульманку доставили в отдел полиции после ссоры с соседом из-за парковочного места, где женщину также сфотографировали без хиджаба, несмотря на возражения.

Позднее задержанные женщины заявили, что их религиозные права были нарушены. По словам адвоката одной из мусульманок Тахани Абуши, дела трех женщин были переданы в суд, но потом их закрыли без предъявления обвинений.

Теги: мусульманки , хиджаб , компенсация , Ислам
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