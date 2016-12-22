«Коммерсантъ» назвал «сильно разбавленной» партию аргентинского кокаина

Экспертиза партии кокаина, обнаруженного в помещении школы при российском посольстве в Аргентине, показала, что наркотик был сильно разбавлен, пишет газета «Коммерсантъ». В распоряжении издания оказались результаты экспертизы, проведенной сотрудником национальной жандармерии Аргентины Санчесом Адаррагой.

В частности, пишет газета, в каждой из упаковок было примерно от 900 г до 1 кг чистого веса наркотика. Концентрация чистого кокаина в большинстве упаковок составляла 80–89%. Кокаин был разбавлен левамизолом. Еще в части упаковок чистого наркотика оказалось чуть более 70%, около 1 кг вещества содержало всего 3% чистого наркотика.

Таким образом, «аргентинские наркодилеры, у которых, по версии следственного департамента МВД РФ, граждане России приобрели кокаин для его контрабанды на родину, обманули своих партнеров». «Во всяком случае часть наркотиков в партии общим весом 362 кг, изъятой из школы при российском посольстве, уже была сильно разбавлена», — делает вывод издание.

Аргентинское интернет-издание Infobae также приводит данные по концентрации изъятого кокаина. Согласно им, партия имела среднюю концентрацию 88%, наркотик был разбавлен левамизолом. При этом, как подчеркивает портал, вероятность дальнейшего разбавления партии очень высока, поскольку в среднем кокаин поступает на европейский рынок в концентрации не более 20%.

В разговоре с РБК врач-нарколог Любовь Шишенкова отметила, что кокаин нередко подделывают на российском рынке наркотиков. «На российском рынке нередко кокаин сильно разбавляют, но точной статистики, увы, не существует. Еще часто подделывают амфетамин. Пропорции подделки у каждого дилера свои, но потребители, мои клиенты, рассказывают, что делали анализ продукта и оказывалось, что самого вещества там мало. Это, безусловно, отражается на ощущениях — подчас химические добавки более токсичны, чем сам кокаин», — рассказала нарколог.

22 февраля стало известно, что властям России и Аргентины удалось пресечь поставку большой партии кокаина. На территории школы при посольстве России в Буэнос-Айресе было обнаружено 365 кг кокаина, расфасованного в 360 пакетов, упакованных в 12 чемоданов. Расследование ФСБ и полиции Аргентины продолжалось почти два года.