При сходе лавины в Киргизии погиб ребенок из России

В Киргизии при сходе лавины погиб девятилетний ребенок из России. Об этом РБК сообщил дежурный МЧС по республике.
Семья туристов попала под лавину около горнолыжной базы. «Около 17:00 по местному времени (14:00 мск) в Иссык-Кульской области Киргизии в 3–4 км от горнолыжной базы «Каприз» сошла лавина, под которую попала семья россиян, трое человек», — сообщили в ведомстве.
Отца и мать ребенка удалось спасти, они не пострадали. «Девочку нашли, но она задохнулась, находясь под лавиной», — добавили в ведомстве.
Пресс-атташе посольства России в Бишкеке Дарья Пахомова подтвердила РБК информацию о том, что семья россиян попала под лавину. Отмечается, что погибшая 2009 года рождения.
Ранее Кыргызгидромет передал штормовое предупреждение и сообщил, что с 27 февраля по 3 марта на горных трассах ожидается сход лавин.