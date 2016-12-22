Впервые голосующие на выборах в Москве получат билеты на концерты

Избиратели, впервые голосующие на президентских выборах в Москве, получат билеты на концерты отечественных звезд. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает ТАСС.

«Под впервые голосующими мы решили определить не тех, кто первый раз придет на выборы, а тех кому впервые придется избирать президента РФ. Каждый молодой человек, независимо от того, москвич он или приезжий студент, те, кто придут на избирательные участки, получат специальные флаеры, зарегистрируются, выберут из трех дат ту, что их устраивает и пойдут на концерт», — сказал Горбунов.

Он отметил, что концертная программа пройдет 22, 23, 24 марта в Олимпийском. В концертной программе уже заявлены группа «Серебро», певец Олег Майами и Black Star.

Выборы президента пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).