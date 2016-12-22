В Иркутске раскрыли заказное убийство из-за украшений на 14 млн руб.

В Иркутске раскрыто заказное убийство жительницы Таганрога Натальи Мулиховой. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета.

Мулихова работала торговым представителем ювелирной компании. 18 февраля она прилетела в Иркутск и долго не выходила на связь с родными. На следующий день по заявлению ее сестры было заведено дело по факту ее безвестного исчезновения. 20 февраля Мулихову нашли мертвой с огнестрельными ранениями.

По данным управления, женщину убили сразу после прилета, когда она села в такси. «В ходе предварительного следствия установлено, что двое мужчин, один из которых водитель такси, вступили в преступный сговор на убийство по найму торгового представителя ювелирной компании, исходя из личной корыстной заинтересованности», — говорится в сообщении.

Третий фигурант уголовного дела — земляк убитой, ранее работавший курьером в ювелирной компании. «Мужчина предложил жителю Иркутского района, с которым был ранее знаком, совершить убийство торгового представителя ювелирной компании с целью хищения у него дорогостоящих изделий», — отмечается в сообщении.

Все трое участников преступного сговора задержаны. Житель Таганрога доставлен в Иркутск для проведения следственных действий.

При задержании исполнителя убийства сотрудниками правоохранительных органов изъяты похищенные ювелирные изделия, общей стоимостью около 14 млн руб., а также предполагаемое орудие убийства — пистолет.

27 февраля в СКР заявили о раскрытии заказного убийство мэра Копейска (Челябинская область), совершенного в 1994 году. Предъявлено обвинение организатору убийства, заказчику и двум исполнителям. Еще один исполнитель объявлен в международный розыск.