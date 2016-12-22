Дутерте отказался следовать примеру Си Цзиньпина и оставаться у власти

Президент Филиппин Родриго Дутерте не собирается оставаться на новый срок в должности главы государства, сообщил The Inquirer со ссылкой на пресс-секретаря президента Харри Роке.

«Президент сказал, что он не останется в своей должности дольше 2022 года (когда закончится его срок). Он может уйти в отставку и раньше, если в Конституцию будут внесены поправки», — сказал Харри Роке на брифинге.

Ранее в феврале стало известно, что Коммунистическая партия Китая (КПК) планирует изменить Конституцию, чтобы убрать положение, ограничивающее президентскую службу всего двумя сроками. Это позволит председателю КНР Си Цзиньпину пожизненно остаться на своем посту. Его нынешний срок должен окончиться в 2023 году.

В администрации президента Филиппин отказались комментировать планы Китая и добавили, что в случае решения китайского правительства внести поправки в Конституцию Дутерте не последует примеру Си Цзиньпина.

С момента вступления в должность главы государства Родриго Дутерте стремится развивать тесные отношения с Китаем, несмотря на разногласия Манилы и Пекина по поводу спорных территорий в Южно-Китайском море.