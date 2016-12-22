В Москве при тушении пожара погибли двое спасателей
Общество, 28 фев, 02:17
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В Москве при тушении пожара погибли двое спасателей
В Москве в ночь с 27 на 28 февраля при тушении пожара погибли двое спасателей. Об этом говорится на сайте столичного СК.
По информации следователей, инцидент произошел на бульваре Матроса Железняка. Организована доследственная проверка. «Для установления причин возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — сказано в сообщении.
Как сообщает МЧС, информация о возгорании поступила в 21:48. Пожар произошел на 16-м этаже жилого здания. «Произошли нарушение остекления и обильный выброс пламени», — отметили в экстренной службе. Площадь пожара составила 20 кв. м.