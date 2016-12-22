В Москве при тушении пожара погибли двое спасателей

В Москве в ночь с 27 на 28 февраля при тушении пожара погибли двое спасателей. Об этом говорится на сайте столичного СК.

По информации следователей, инцидент произошел на бульваре Матроса Железняка. Организована доследственная проверка.​ «Для установления причин возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — сказано в сообщении.

Как сообщает МЧС, информация о возгорании поступила в 21:48. Пожар произошел на 16-м этаже жилого здания. «Произошли нарушение остекления и обильный выброс пламени», — отметили в экстренной службе. Площадь пожара составила 20 кв. м.