Жарившая на Вечном огне сосиски жительница Киева отсудила в ЕСПЧ €4 тыс.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить €4 тыс. Анне Синьковой за ее арест, после того как она «провела акцию» с приготовлением яичницы на Вечном огне в Киеве. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, опубликованном на сайте организации.

«Принимая во внимание все обстоятельства настоящего дела и характер выявленных нарушений, суд считает целесообразным присудить заявителю €4 тыс. в качестве компенсации морального вреда», — сказано в решении.

По данным Европейского суда, Синькова состояла в провокационной арт-группе «Братство святого Луки». В 2010 году девушку задержали в парке Славы в Киеве, поскольку она и несколько человек жарили яичницу и сосиски на Вечном огне. Участники арт-группы записали происходящее на видео, позиционируя это как акцию протеста и патриотизма.

Сама девушка сообщала, что считает незаконным ее начальный арест, а также содержание под стражей, после того как срок ареста истек. Само осуждение она посчитала преследованием свободы слова. В ЕСПЧ одобрили жалобу о задержании девушки в СИЗО почти на три месяца после окончания ее ареста.

«Синькова была осуждена за приготовление яичницы над Вечным огнем, а не за последующее распространение видео и сопроводительного текста о цели акции. Поэтому нельзя сказать, что девушка была осуждена за выражение своих взглядов», — отмечает суд.

Как сообщает телеканал «112 Украина», девушку арестовали по обвинению в хулиганстве. Синькова провела под арестом три месяца, затем суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам условно.​ В ЕСПЧ осужденная обратилась в 2011 году.