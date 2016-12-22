Украинскому министру стало плохо на форуме по ситуации с Крымом

Министру информационной политики Украины Юрию Стецю стало плохо во время выступления на международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления». Об этом говорится в комментарии Стеця, размещенном на сайте министерства.
«Да, действительно мне стало плохо. Слава богу, до потери сознания дело не дошло», — заявил Стець.
Видео с выступлением Стеця опубликовано на странице Министерства информационной политики Украины в Facebook.
Во время выступления министр без объяснений ушел за кулисы, спустя несколько минут он вернулся за трибуну, но не смог говорить. «Министр болен, для нас это является нормой, просим отнестись с пониманием к этому моменту», — заявила модератор форума.
В мае 2017 года Стець подал в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Заявление было передано председателю Верховной рады Украины Андрею Парубию.
Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Украина не признает итоги голосования.