Представитель Дворковича подтвердила ДТП с автомобилем вице-премьера

Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина подтвердила РБК факт ДТП с участием автомобиля политика.

«Автомобиль, на котором он [вице-премьер] передвигается, в этот день [14 февраля] попадал в аварию, за рулем был один из водителей. Сам Дворкович в этот момент находился в Кувейте», — заявила Самигуллина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 14 февраля Дворкович​ попал в ДТП в Москве. В сообщении отмечалось, что автомобиль BMW, в котором находился вице-премьер, ехал в аэропорт, откуда он должен был улететь в Кувейт. Водитель Citroen выезжал на Щелковский проезд и не пропустил автомобиль Дворковича. В результате аварии зампред не пострадал.

Отмечалось, что авария стала пятой за последние пять лет с участием закрепленных за вице-премьером машин.

В 2012 году Дворкович попал в ДТП. Об этом вице-премьер писал на своей странице в Twitter. «Нарушил, каюсь», — отмечал зампред. Тогда автомобиль вице-премьера двигался по полосе общественного транспорта с включенным спецсигналом и задел Mercedes с белорусскими номерами.