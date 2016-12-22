В Курске после ножевого ранения госпитализировали студента из Нигерии

Студент из Нигерии госпитализирован в Курске, после того как неизвестный ранил его ножом в шею. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По факту нападения возбуждено дело о покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 УК России (приготовление к преступлению и покушение на преступление, не доведенное до конца) и ч. 1 ст. 105 УК России (умышленное убийство).

ЧП произошло вечером 25 февраля около дома 99 «Б» по улице Ленина. После нападения неизвестный скрылся с места преступления. Пострадавший — 21-летний нигериец, студент пятого курса Курского государственного медицинского университета.

По данным СК, очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, сотрудники которой доставили раненого в городскую клиническую больницу №4. Там его прооперировали. Сейчас иностранец находится в состоянии средней тяжести.