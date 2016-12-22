Польский журналист заявил об обыске в его квартире в Подмосковье

Полиция провела обыски в квартире польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука в подмосковных Мытищах. Об этом РБК рассказал сам Мацейчук.

Подробности журналист не сообщил, сославшись на то, что не может сейчас общаться.

На вопрос РБК об обысках у Мацейчука в пресс-службе ГУ МВД по Московской области заявили, что не располагают информацией.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыски были связаны с уголовным делом по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной розни). Кроме того, полиция проверила законность нахождения журналиста в России. Собеседник агентства добавил, что Мацейчук задержан, но не уточнил, связано ли задержание с этими следственными действиями.

В 2016 году Мацейчук в эфире телепрограммы «Право голоса» на ТВЦ заявил, что «украинцы тоже хотят жить, как нормальные люди, а не в говне <...>, как русские». После этого ведущий попросил его покинуть студию, а другой участник передачи, одесский политик Игорь Марков ударил Мацейчука по лицу. По словам польского журналиста, он получил от канала компенсацию 50 тыс. руб. При этом он заявил, что признает реплику ошибочной и считает, что «это слово не должно было появиться в эфире».

Как писал в 2016 году Мацейчук в Facebook, на Украине его обвинили в «роспропаганде» и запретили ему въезд в страну на пять лет.