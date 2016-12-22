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В Подмосковье произошел разлив серной кислоты из железнодорожной цистерны
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В Подмосковье произошел разлив серной кислоты из железнодорожной цистерны
Общество, 27 фев, 09:05
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В Подмосковье произошел разлив серной кислоты из железнодорожной цистерны

На подмосковной станции Орехово-Зуево произошла утечка серной кислоты из железнодорожной цистерны. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Утечка произошла из цистерны, которая находилась на 17-м запасном сортировочном пути, сотрудники Московской железной дороги обнаружили ее в 3.45 мск.

Причиной протечки стал износ цистерны, уточняет МЧС. 

«Протечка содержимого цистерны обусловлена неисправностью сливного оборудования в результате естественного износа», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия железнодорожное полотно не пострадало, так как серная кислота вытекала на грунт.

Течь из изношенной цистерны «самопроизвольно прекратилась» в 5:55, уточняет МЧС. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. 

«Данное происшествие на движение других грузовых и пассажирских составов не влияет», — отмечается в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в результате происшествия из 60-тонной цистерны с серной кислотой вылилось «несколько десятков литров» содержимого. «Решается вопрос о перекачке кислоты в резервную цистерну», — сказал собеседник агентства.

Теги: серная кислота
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