Самолет-разведчик и дрон США пролетели около границ России в Черном море
Политика, 27 фев, 06:55
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Самолет-разведчик и дрон США пролетели около границ России в Черном море
Американский самолет-разведчик EP-3 Aries и стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk были замечены около российских границ над Черным морем. Об этом сообщается в Twitter мониторингового ресурса CivMilAir, который отслеживает перемещение военной авиации.
Как отмечается в сообщении, американский дрон был замечен около Крыма, а также он пролетал недалеко от российского побережья около Краснодарского края.
Самолет-разведчик находился недалеко от Новороссийска над Черным морем. Ресурс отмечает, что он направился на американскую базу и базу НАТО в бухте Суда на побережье острова Крит.
В четверг, 22 февраля, сообщалось, что стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W проводил разведку около границ Калининградской области. Американский военный борт находился в небе над Польшей и Литвой.