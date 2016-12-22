В Москве нашли тело сотрудника Высшей школы экономики в его кабинете

В Москве обнаружено тело главы дирекции общего образования Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергея Калашникова в его рабочем кабинете. Об этом РБК сообщил источник в руководстве вуза.
О том, что Сергей Калашников умер, также сообщил ТАСС заместитель научного руководителя ВШЭ Лев Любимов. По его словам, Калашников покончил с собой. Он отметил, что последние два месяца замечал, что его коллега тревожился.
«Я старался с ним поддерживать диалог, чаще общаться. Где-то дней десять назад мы общались по телефону, он был в хорошем настроении, сказал, что едет в командировку, и я успокоился. И вот сегодня эта новость», — рассказал собеседник агентства.
Представитель главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова в разговоре с агентством отметила, что следователи уже начали доследственную проверку. «По факту обнаружения тела мужчины 1966 года рождения в высшем учебном учреждении, расположенном по улице Мясницкой в Москве, проводится доследственная проверка», — сказала она. Установлено, что мужчина был сотрудником Высшей школы экономики, добавила Иванова. По ее словам, при визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.