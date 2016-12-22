Райффайзенбанк устранил проблемы с проведением операций по картам

Проблемы с проведением операций по картам Mastercard Райффайзенбанка устранены, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«В течение нескольких минут в банке действительно наблюдались проблемы с проведением операций по картам Mastercard Райффайзенбанка в связи с настройкой внутренней системы банка», — сказали в банке. На текущий момент ситуация восстановлена и неполадки устранены, отметили в пресс-службе.

Ранее в феврале банк уже сообщал о сбоях. 11 февраля неполадки в работе приложений и терминалов Райффайзенбанка произошли на всей территории России. Неполадки произошли в процессе обновления программного обеспечения, в результате все операции с клиентам банка были приостановлены.