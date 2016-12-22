ФАС рассказала о разработке инструмента биржевой торговли нефтью

В России может появиться механизм для биржевой торговли нефтью. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы ​Анатолий Голомолзин.

«Мы несколько раз встречались с представителями малых и средних нефтяных компаний, в том числе с «АссоНефтью», а также СПбМТСБ, «Транснефтью» и обсуждали возможности использования в их бизнесе не только системы прямых контрактов, но и такого инструмента, как биржевые торги нефтью. Воспользовавшись им, малые и средние компании смогут продавать нефть, как на внутренний рынок, так и на внешний», — рассказал Голомолзин.

По его словам, поскольку компаниям инструмент показался интересным, работа над этими предложениями продолжается.​

Представитель ведомства пояснил, что подобный инструмент может быть интересен для компаний с небольшими объемами добычи, порядка 15 млн т в год. В то же время эта площадка может пригодиться и более крупным компаниям, у которых переработка нефти преобладает над добычей. «Продажа нефти у вертикально интегрированных компаний, как правило, осуществляется в пределах группы лиц, либо по давальческой схеме. Хотя есть компании, у которых мощности по добыче нефти и по производству нефтепродуктов не сбалансированы. В таких случаях нефть закупается на рынке и инструмент биржевых торгов нефтью тоже может быть востребован», — рассказал Голомолзин.

По оценкам замглавы ФАС, на запуск нового механизма может уйти порядка двух лет.