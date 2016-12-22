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Глава Минтранса заявил об отправке Azur Air отчета в Росавиацию
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Глава Минтранса заявил об отправке Azur Air отчета в Росавиацию
Бизнес, 26 фев, 17:02
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Глава Минтранса заявил об отправке Azur Air отчета в Росавиацию

Авиакомпания Azur Air направила в Росавицию отчет об устранении выявленных ведомством недостатков, заявил глава Минтранса Максим Соколов, передает «РИА Новости». По его словам, теперь Росавиация должна изучить предоставленные авиакомпанией документы.

​«Знаю, что они (Azur Air. — РБК) направили. Росавиация будет анализировать», — сказал Соколов.

В начале февраля Росавиация объявила, что выявила в работе Azur Air недостатки, касающиеся безопасности полетов и поддержания летной годности судов, а также ограничила ее сертификат эксплуатанта до 20 марта. Если компания не устранит проблемы, надзорное ведомство может обязать Azur Air остановить полеты уже с 21 марта.

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В ответ авиакомпания пообещала, что предпримет необходимые шаги и устранит замечания «в кратчайшие сроки».

22 февраля Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) выразило беспокойство тем, что туроператоры продолжают продавать путевки, покупателей которых и после 19 марта планируется доставлять на курорты и обратно в Россию рейсами авиакомпании Azur Air.

В Ростуризме сочли, что продажа билетов этой авиакомпании на даты после 20 марта может привести к массовым нарушениям прав туристов и «образованию социальной напряженности в стране». Представитель авиакомпании пояснил РБК, что компания, выполняя предписание Росавиации, не оформляла билетов на рейсы с вылетом после 19 марта 2018 года ни через собственную сеть продаж, ни в рамках договоренностей с туроператором.

По его словам, Azur Air направила необходимый пакет документов и заявку на снятие ограничения срока действия сертификата эксплуатанта еще 14 февраля. Тогда РБК убедился, что туроператор Anex Tour продает билеты на рейсы Azur Air в Таиланд с датами вылета после 19 марта. Туроператор тогда заявил, что обеспечит перевозку по всем оплаченным турам и ведет активные работы по дальнейшему перестроению полетной программы.

Azur Air по объему перевезенных пассажиров занимает восьмое место среди российских авиакомпаний. По итогам 2017 года она перевезла 3,747 млн пассажиров, что на 60% больше, чем в 2016 году, следует из данных на сайте Росавиации.

Теги: Azur Air , Росавиация
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