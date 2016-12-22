В Краснодарском крае оштрафовали 29 отелей за завышение цен перед ЧМ-2018

Роспотребнадзор оштрафовал 29 гостиниц в Краснодарском крае, завышающих предельно допустимые цены в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По всем фактам завышения предельно установленных цен наложены штрафы, вынесены предупреждения, а также поданы иски в защиту неопределенного круга лиц», — говорится в сообщении.

В списке завышающих цены отелей значатся гостиницы, расположенные в Геленджике, Сочи, Краснодаре и Анапе. Больше всего, по данным ведомства, стоимость размещения завысили расположенная в Краснодаре гостиница «Интурист» (на 151,6%) и Tulip Inn Roza Khutor в Сочи (на 126,8%).

На прошлой неделе Роспотребнадзор оштрафовал 58 гостиниц в Ростовской области за завышение предельно допустимых цен во время ЧМ-2018. Отели расположены, в частности, в Ростове, Таганроге, Батайске, Новочеркасске, Аксае и других городах. Ведомство оштрафовало гостиницы на общую сумму свыше 943 тыс. руб. «Остальные дела находятся в стадии рассмотрения», — отмечали в Роспотребнадзоре. Ведомство также выявило факты оказания гостиничных услуг без соответствующего разрешения, на основании чего было возбуждено 29 административных дел.

