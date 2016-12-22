Тимошенко анонсировала план по разрешению конфликта в Донбассе

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что идет разработка плана по разрешению конфликта в Донбассе. Авторы и детали плана не уточняются. Об этом сообщается на официальном сайте Тимошенко.

«Сейчас в больших аналитических и экспертных кругах обсуждают стратегический план по приведению на Украине мира, и к этой работе присоединились представители фракции «Батькивщина». Мы верим, что мир на Украине будет установлен, если высшее руководство государства захочет не зарабатывать на войне и крови, а захочет этот мир установить», — заявила Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций в Верховной раде.

Она указала на некоторые причины, мешающие установлению мира на территории Украины. Одной из них, по ее мнению, являются коррупционные сделки, которые совершаются под руководством действующего президента страны Петра Порошенко.

«Коррупция несет не меньшую угрозу для национальной безопасности, ведь это разрушение экономики и социальной сферы жизни людей», — считает Тимошенко.

17 февраля стало известно, что представители «Батькивщины» приехали на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности с целью обсуждения нового пути установления мира на территории Украины. Тимошенко заявила о необходимости введения международных миротворческих сил на Украину.

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой в январе. В документе территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей объявляются «оккупированными» Россией, которую, в свою очередь, именуют «страной-агрессором».

В МИД России заявили, что закон «фактически перечеркнул минские соглашения». В Госдуме отметили, что закон «ведет к войне, а не к миру» и прямо направлен против России.