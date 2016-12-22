ФАС уличила Sports.ru в незаконной рекламе букмекеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала сайт Sports.ru виновным в нарушении закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарекания вызвала реклама букмекерской конторы «Фонбет». Закон предусматривает ограничение доступа к азартным играм и их рекламе в Сети. Она допускается только на тех новостных сайтах, которые зарегистрированы в качестве «сетевых изданий, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера». На момент обнаружения баннеров (15 ноября 2017 года) такой регистрации у сайта не было, указали в ФАС.

Руководитель проекта Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил РБК, что издание действительно пока не имеет регистрации как СМИ. Также это подтверждают данные реестра зарегистрированных СМИ Роскомнадзора. Комментировать обоснованность претензий Навоша отказался, добавив, что в ближайшее время редакция будет «решать эти вопросы».

«Количество барьеров на пути к регистрации СМИ в России увеличивается, особенно, если вы не гражданин России», — подчеркнул Навоша, имеющий белорусское гражданство.

В выходных данных сайта сообщается: «Sports.ru — флагманский проект цифрового спортивного издательства Tribuna Digital: платформа для общения о спорте во всех его проявлениях».